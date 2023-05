Biancorossi al debutto con la rosa al completo

Dopo due settimane di allenamenti e di attesa, per Marco Gaburro è arrivato il momento delle scelte. Questa mattina il tecnico del Rimini vedrà i suoi all’opera nella seduta di rifinitura, l’ultima prima della gara di domani sera in casa del Pontedera. Solo abbondanza per Gaburro considerando che l’allenatore veneto ha tutta la rosa a disposizione. Infatti, anche Haveri, Delcarro e Vano ormai da più di qualche giorno hanno ripreso a correre regolarmente con i compagni. Il centrocampista ex Ancona, non in perfette condizioni fisiche ormai da un po’, stringerà ancora una volta i denti e presumibilmente sarà in campo dal primo minuto. Mentre Haveri e Vano potrebbero partire dalla panchina. Più di qualche ballottaggio resta, soprattutto in zona gol dove Gaburro ha davvero ampia scelta sui compagni da affiancare al bomber Santini.