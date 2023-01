Biancorossi, all’appello manca solo Mencagli

Una doppia seduta di allenamento e infermeria quasi vuota. Il Rimini procede a passo spedito verso il derby di Cesena. Soltanto Mencagli è ancora alle prese con un lavoro differenziato per cercare di rimettersi il prima possibile al passo con i compagni. Difficile, a questo punto, pensare che l’attaccante toscano possa essere a disposizione per la gara di domenica. Probabilmente ci vorrà ancora qualche giorno per trovare la condizione fisica migliore. Per il resto, Marco Gaburro può lavorare su un gruppo che è tornato a essere numeroso, dopo gli infortuni ripetuti che hanno caratterizzato la seconda parte del girone di ritorno dei biancorossi. Facile pensare che ci siano poche variazioni rispetto alle ultime uscite, soprattutto pensando a quel 4-3-3 che i biancorossi sono tornati ad amare mettendo, almeno per il momento, in un angolo il 3-5-2. Oggi una seduta pomeridiana, proprio come nei prossimi giorni.