Biancorossi convincenti, in rimonta ecco il bis

Seconda vittoria consecutiva per la Primavera 3 del Rimini. I biancorossi, dopo essersi presi tutto in casa contro la Lucchese, sbancano anche Fiorenzuola (4-1) nel giorno in cui, insieme ai giovani biancorossi, torna in campo anche Delcarro. ’Ospite’ di lusso in Primavera il centrocampista dà il suo contributo nella rimonta riminese in Emilia. Infatti, il match si mette male per i biancorossi che vanno sotto, poi a cambiare rotta al match ci pensano nella ripresa, Cherubini, Satalino (doppietta per lui) e Hassler. Il Rimini sale, così, a quota nuove in classifica, a sei punti dalle capolista Pro Sesto e Triestina. Un balzo in avanti non da poco per la squadra di mister Brocchini. Rimini: Jashari, Brisku, Madonna, Nastase, Cherubini (38’ st Paganini), Volonghi (25’ st Dipollina), Diotallevi, Delcarro (12’ st Fontanelli), Giometti (38’ st Rubino), Satalino (25’ st Hassler), Ciavatta. A disp. Cerretani, Tamburini, Adragna, Mini. All. Brocchini

Primavera 3. Girone A (7ª giornata): Fiorenzuola-Rimini 1-4, Lecco-Triestina 1-2, Modena-Pergolettese 1-1, Pro Vercelli-Arzignano Valchiampo 0-0, Lucchese-Olbia 0-3. A riposo la Carrarese.

Classifica: Pro Sesto, Triestina 15; Pergolettese, Modena 13; Pro Vercelli 11; Rimini 9; Olbia 8; Fiorenzuola, Pro Patria 7; Arzignano Valchiampo, Carrarese 6; Lucchese 5; Lecco 2.