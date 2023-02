Biancorossi e biancazzurri, una domenica di pareggi

A bersaglio Cesarini e Capicchioni. Così, l’Under 17 serie C del Rimini si è presa un punto contro l’Ancona secondo della classe (2-2). Rimini: Sammarini, J. Ciavatta, E. Belletti (43’ st Coppola), M. Carbonara (42’ st Sposato), T. Bacchiocchi, L. Volonghi, G. Cesarini (22’ st Orioli), F. Imola (38’ st Giacomini), G. Capicchioni, D. Paganini (1’ st Hassler), M. Mini (22’ st Urciuoli). A disp.: P. Bartoletti, E. Cecchini, A. Zighetti. Un punto anche per l’Under 17 della San Marino Academy sul campo della Vis Pesaro (1-1). Gol biancazzurro di Riccardi. San Marino Academy: J. Casadei, Zafferani, Riccardi, Vernazzaro, Valentini, Evaristi, Muratori (75’ Baldani), Fabbri, Giacopetti, Yazici, M. Casadei (88’ Gessi). A disp.: Desideri. All.: Bonesso.

Under 17 serie C. Girone C (13ª giornata): Rimini-Ancona 2-2, Cesena-Reggiana 2-0, Fermana-Imolese 0-3, Piacenza-Recanatese 6-2, Vis Pesaro-San Marino Academy 1-1.

Classifica: Cesena 29; Ancona 28; Piacenza 24; Reggiana 22; Rimini 20; Imolese 19; Vis Pesaro 12; Recanatese 11; Fermana 9; San Marino Academy 8.