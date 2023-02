Testacoda tra vicine di casa. È il giorno del derby tra Rimini e San Marino (calcio d’inizio alle 14.30). Un derby, quello del campionato Primavera 4, che non si giocherà al ‘Neri’, visto il concomitante impegno giornaliero della prima squadra biancorossa, ma allo stadio Calbi di Cattolica. Non ha nessuna intenzione di interrompere la propria marcia la capolista romagnola. Non si vuole fermare la San Marino Academy che proprio lo scorso turno in casa ha messo in tasca tre punti pesantissimi contro il Novara ora quarto della classe.

Primavera 4 Girone A (17ª giornata): Arzignano Valchiampo-Torres, Novara-Triestina, Pro Patria-Mantova, Sangiuliano City-Pergolettese, Virtus Verona-Trento, Rimini-San Marino Academy. A riposo il Pontedera.

Classifica: Rimini 35; Pro Patria

32; Pergolettese 28; Novara 26;

Triestina 25; Arzignano Valchiampo 24; Mantova 21; Sangiuliano City 20; Virtus Verona 18; Torres 14; Pontedera 13; Trento, San Marino Academy 8.