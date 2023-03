"Biancorossi imprevedibili, occhio a Santini"

"Quando non sappiamo cosa aspettarci andiamo molto sulle caratteristiche dei calciatori e loro ne hanno diversi, tra cui soprattutto Santini, che possono metterci in difficoltà". Non sa esattamente che Rimini aspettarsi Aimo Diana. L’allenatore della Reggiana in settimana ha studiato attentamente i biancorossi, ma... "Sono un po’ imprevedibili perché hanno cambiato tanti moduli nel corso del campionato: dal 4-3-3 al 3-5-2 e l’ultima l’hanno giocata col 4-4-2". Meglio concentrarsi sui suoi e su una settimana che non è stata il massimo. "Un po’ tribolata – la descrive così il tecnico degli emiliani che oggi al ’Romeo Neri’ si giocheranno un altro pezzo di promozione in serie B – perché abbiamo avuto qualche virus che ci ha colpito, ma adesso il problema sembra essersi risolto e ci siamo praticamente tutti a parte Guiebre che è con la Nazionale". Problemi soprattutto in attacco. "Pellegrini si è allenato tutta la settimana senza grossi problemi, ovvio che non possa essere al massimo, ma ce l’abbiamo. Montalto purtroppo ha preso una botta molto forte nel costato e gli fa male. Abbiamo fatto gli esami e non c’è niente di rotto, quindi è a disposizione, magari non per 90 minuti". La Reggiana in Romagna sarà spinta da 2.000 tifosi. "Noi cerchiamo di vivere la settimana per quello che è – predica calma e sangue freddo Diana – e facevamo lo stesso anche quando le cose magari non andavano in maniera ottima. Poi è chiaro che anche mia mamma ha la tensione prima delle partite e dorme poco la notte, ma siamo tutti consapevoli della posta in palio e che ci stiamo giocando tutti tantissimo. La concentrazione comunque è alta e lo percepisco anche dagli ultimi allenamenti. Chiedo ai ragazzi di giocare da squadra matura e di saper leggere la partita in tutti i 90 minuti, perché le gare cambiano tantissimo. Io posso fare i cambi, ma tocca a loro interpretare la partita con grande lucidità". Mancherà, come già detto, l’ex di turno Guiebre, impegnato col Burkina Faso nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa. Al suo posto è pronto Fiamozzi. Dietro l’unico dubbio è tra Cauz e Laezza anche se quest’ultimo è in vantaggio. In mezzo al campo tornerà Cigarini.