Biancorossi in Emilia

Trasferta emiliana per il Calcio a cinque Rimini che oggi (calcio d’inizio alle 15) fa visita al Due G Futsal Parma. Una partita che i biancorossi vogliono provare a vincere, per continuare il bel periodo che li sta vedendo protagonisti in campionato. I ragazzi di mister Monesi, inoltre, dopo aver conquistato la salvezza aritmetica nella scorsa giornata in casa contro il Montale, sono pronti ora a togliersi altre soddisfazioni puntando a vincere più partite possibile. "L’obiettivo – dice mister Gabriele Monesi – è esattamente quello, conquistare più volte possibile i tre punti. Altri obiettivi non ci sono vista la salvezza già acquisita e la distanza dai playoff. Superare la quota di punti fatti nella stagione scorsa sarebbe già un buon risultato". Ora, dunque, testa alla sfida di oggi: "Siamo purtroppo nelle peggiori condizioni stagionali viste le tante assenze. Andremo, comunque sia, a fare la nostra partita".