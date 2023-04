Biancorossi super nei due quarti centrali

I 6 uomini (e uno spruzzatina del settimo) che fecero l’impresa erano partiti malissimo, a Trapani, appena 419 al tiro nei 10’ iniziali. Ma i siciliani, in ambasce contro la zona riminese, non incendiano certo il canestro. Nei due quarti centrali Rbr dà il meglio: i tiri restano strabici, però grazie a un mare di rimbalzi offensivi alla fine i biancorossi potranno prendersi 12 conclusioni in più degli isolani. Sul 24-25 il sorpasso, sul 31-46 il massimo vantaggio di Rinascita, che non verrà più superata dai rivali.

Il tabellino

Trapani: Massone 7 (28, 14), Romeo 18 (37, 47), Guaiana 5 (11, 12), Davis 10 (22, 04), Tsetserukou 8 (45); Renzi (02, 05), Mollura 10 (13, 25), Kovachev, Dancetovic ne, Minore ne, Lentini ne. All.: Parente.

Rbr: Tassinari 20 (25, 512), Scarponi 8 (26, 15), Anumba 8 (411, 02), D’Almeida 11 (58); Landi 9 (25, 05), Morandotti, Bedetti ne, Johnson ne, Meluzzi ne. All.: Ferrari.

Note – Parziali: 16-9, 27-29, 36-49. T2p: Tp 1328, Rbr 1536. T3p: Tp 827, Rbr 831. Tl: Tp 810, Rbr 813.