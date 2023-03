Biancorossi, ultima trasferta con l’X Martiri

Ultima trasferta della stagione per il Calcio a 5 Rimini che oggi sarà impegnato a Bazzano, in provincia di Bologna, contro l’X Martiri (calcio d’inizio alle 15). I biancorossi vengono dalla buona prestazione di sabato scorso, dove però hanno perso contro i terzi in classifica del Mernap Faenza. "La prestazione contro Faenza – dice mister Gabriele Monesi – è stata a tratti molto buona, non è bastato". Ma ora testa all’impegno di oggi. "L’ X Martiri punta all’ultimo slot disponibile per acciuffare un posto nei playoff di fine stagione. Noi però vogliamo fare una bella prestazione, perché vogliamo fare più punti della scorsa stagione e ci manca una sola vittoria per riuscirci".

Futsal C1 (21ª giornata): Mernap Faenza-Montale, X Martiri-Calcio a cinque Rimini, Villafontana-Bagnolo, Baraccaluga-Due G Parma, Santa Sofia-Futsal Sassuolo. A riposo il Calcio a cinque Forlì.

Classifica: Bagnolo 46; Calcio a cinque Forlì 39; Merna Faenza 36; Futsal Sassuolo 33; Villafontana, Baraccaluga, Due G Parma, X Martiri 28; Calcio a cinque Rimini 17; Montale 9; Santa

Sofia 0.