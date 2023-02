Un gol di Frati dopo 20 minuti del secondo tempo e gli Under 14 prof del Rimini in casa lasciano a secco il Modena. I biancorossi agganciano, così, proprio gli emiliani a quota 23 in classifica (1-0). Rimini: Savoretti, Pedrelli (35’ st Ciaroni) Odino, Vichi, Samaritani, Mambelli (12’ st Fulvi), Frati, Alessio, (10’ st Celli) Bartolucci, Amantini, Pensalfini (25’ st Arseni), Frati Fabrizio. All.: Berardi. Un punto senza gol, e in viaggio, per la San Marino Academy che ha fatto un passo in avanti in classifica pareggiando a Piacenza. I biancazzurri restano a quota due nella parte bassa della classifica.

Under 14 professionisti (14ª giornata): Cesena-Fiorenzuola 4-1, Rimini-Modena 1-0, Bologna-Reggiana 1-1, Imolese-Parma 0-6, Piacenza-San Marino Academy 0-0, Sassuolo-Spal 3-0.

Classifica: Parma 42; Bologna 34; Sassuolo 32; Spal 26; Cesena 24; Rimini, Modena 23; Reggiana 15; Piacenza 12; Imolese 9; San Marino Academy 2; Fiorenzuola 1.