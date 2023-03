Big match a Fiorentino

Senza dubbio sarà Tre Penne-La Fiorita a catalizzare l’attenzione degli appassionati di calcio sammarinese. Tre gare oggi e tre domani tra le quali c’è anche il big match. Ma partiamo da questo pomeriggio quando il Cosmos a Fiorentino affronterà la Juvenes-Dogana nel derby del Castello di Serravalle (alle 15). In contemporanea, ma nell’impianto di Domagnano, si sfideranno anche San Giovanni e Tre Fiori. Squadra da ridisegnare, per mister Tognacci, squalificato al pari di Celli e Kevin Lisi. Si sta accorciando anche il tempo a disposizione delle squadre posizionate nella colonna destra della classifica per abbordare l’undicesimo posto. A occupare questa posizione attualmente è il Faetano, che se la vedrà con il Murata a Montecchio (alle 15). Poi domani, oltre a Tre Penne-La Fiorita, spazio anche a Pennarossa-Cailungo e Folgore-Domagnano.