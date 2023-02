Big match al vertice per i biancorossi sul campo di casa

Archiviata la trasferta in Sardegna che ha portato un punto, la Primavera del Rimini torna sul sintetico del ‘Romeo Neri’ questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 14.30) per affrontare l’inseguitrice Pro Patria. Match decisamente di cartello per i biancorossi primi della classe. Trasferta sul campo dell’Arzignano Valchiamo per la San Marino Academy reduce dal successo casalingo contro il Pontedera.

Primavera 4. Girone A (19ª giornata): Virtus Verona-Torres, Arzignano Valchiampo-San Marino Academy, Novara-Trento, Pontedera-Triestina, Rimini-Pro Patria, Sangiuliano City-Mantova. Resta a riposo la Pergolettese.

Classifica: Rimini 39; Pro Patria 35; Novara 30; Pergolettese, Triestina 29; Arzignano Valchiampo 27; Sangiuliano City, Mantova 24; Virtus Verona 18; Torres 15; Pontedera 13; Trento, San Marino Academy 11.