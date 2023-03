Biglietti allo store

Non dovranno mettersi in viaggio, ma semplicemente accomodarsi sui seggiolini dello stadio di casa. Questo per due settimane consecutive. I tifosi del Rimini non dovranno allontanarsi dalla Romagna per un po’ considerando che i biancorossi giocheranno le prossime due gare contro Recanatese e Reggiana al ‘Romeo Neri’. A partire da quella di domani (inizio alle 17.30) contro i marchigiani per la quale è già possibile acquistare i biglietti in prevendita. Tagliandi che si possono comprare allo store dello stadio oggi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19, ma anche domani mattina dalle 10.30 alle 12.30. Poi nel pomeriggio apriranno i botteghini dalle 16 alle 17.45 (15 minuti dopo l’inizio della gara). I biglietti si possono acquistare anche on line sul sito www.vivaticket.com o dai rivenditori autorizzati. La vendita è aperta anche sul sito del Rimini, www.riminifc.it.