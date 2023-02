Biglietti disponibili allo store e al botteghino

Colorare il ‘Romeo Neri’ di biancorosso. Perché il Rimini per buttarsi definitivamente alle spalle un momento complicato, ha bisogno anche dei suoi tifosi. Occasione buona per esserci domani al ‘Neri’ per la gara di cartello contro il Gubbio (calcio d’inizio alle 17.30). I tagliandi d’ingresso allo stadio si possono acquistare allo store del Rimini al ‘Neri oggi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Ma anche domani mattina dalle 10.30 alle 12.30. Poi saranno disponibili al botteghino, dalle 16 alle 17.45 prima dell’inizio del match. Come sempre i biglietti sono disponibili anche nei rivenditori autorizzati. A Rimini alla tabaccheria Pruccoli, da Visit Rimini, alla tabaccheria Romani e al Millenium bar tabaccheria. A Santarcangelo alla tabaccheria della Piazza. A San Marino al free shop del centro commerciale Atlante di Dogana, mentre a Cattolica alla caffetteria Mazzini. La vendita è aperta anche on line sui siti www.riminifc.it e www.vivaticket.com.