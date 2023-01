Biglietti il botteghino e allo store del ‘Neri’

Farsi tornare subito il sorriso. Vale per i giocatori del Rimini, ma anche per i tifosi che sono pronti a riprendere posto sugli spalti del ‘Neri’. E’ già scattata la prevendita dei biglietti per la gara di domani (calcio d’inizio alle 14.30) contro la Virtus Entella. Tagliandi che si possono acquistare oggi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19 allo store del Rimini e anche domani dalle 10.30 alle 12.30. Domani apriranno, dalle 13 alle 14.45, anche i botteghini dello stadio. E’ possibile acquistare i tagliandi anche dai rivenditori autorizzati. A Rimini alla Tabaccheria Pruccoli, da Visit Rimini, alla Tabaccheria Romani e al Millennium Bar Tabaccheria. A Santarcangelo da Santarcangelo Eventi, a San Marino al Free Shop del centro commerciale Atlante e a Cattolica alla Caffetteria Mazzini. La vendita è aperta anche online sui siti www.riminifc.it e www.vivaticket.com.