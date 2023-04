Biglietti in vendita allo store e domani al botteghino

Penultimo appuntamento casalingo della regular season per il Rimini e i riminesi sono chiamati ancora una volta a rispondere presente. C’è una squadra da spingere verso i playoff e i tifosi questo lo sanno bene. E domani sera (calcio d’inizio alle 20.30) potranno presentarsi ai tornelli del ‘Romeo Neri’ per la gara contro il Fiorenzuola già con il biglietto in tasca. Tagliandi che si possono acquistare oggi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19 e domani mattina dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18 allo store biancorosso dello stadio. Domani pomeriggio ai botteghini di via Lagomaggio dalle 19 alle 20.45. Con una speciale promozione per il settore distinti. Gli Under 18 potranno come sempre accedere al settore acquistando un biglietto al costo di 2 euro, ma per questa partita potranno essere accompagnati da un adulto che pagherà il biglietto 5 euro.