Biglietti per gli ospiti disponibili solo fino a sabato

I tifosi del Rimini sono pronti a rimettersi nuovamente in viaggio. Destinazione Stadio dei Marmi, dopo l’ultima visita al ‘Recchioni’ di Fermo che ha provocato una certa soddisfazione al popolo biancorosso. Da ieri è possibile mettersi in tasca il biglietto. Tagliandi che i tifosi romagnoli possono acquistare esclusivamente nel settore ospiti a loro dedicato al prezzo di 10 euro più diritti di prevendita. I biglietti si possono acquistare on line sul sito http:www.etes.it, oppure nel punto vendita della provincia di Rimini, esattamente alla Tabaccheria Pruccoli di viale Vespucci oggi e domani dalle 8 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30. Sabato dalle 8 alle 19, orario in cui sarà chiusa la prevendita dei tagliandi che non si potranno poi acquistare ai botteghini dello Stadio dei Marmi domenica nel giorno del match.