Biliardo A Michelucci il ‘Cardellini’

Il memorial ‘Nildo Cardellini’ di biliardo, fascia relativa ai Terza categoria, sorride ad Alex Michelucci, giocatore riminese che difende i colori del bar Incontro Riccione. Sul panno verde del circolo Auser Fanano, a Gradara, Michelucci ha la meglio in finale su Umberto Cevoli dell’Mcl Pesaro (70-64 lo score). Una partita che Cevoli sembra potere far sua (30-6, 40-10, 52-25 sono solo alcuni dei parziali suo favore). Michelucci, però, non molla un’unghia e sfruttando 10 punti di colore e altrettanti di bocciata si avvicina sensibilmente all’avversario, per portarsi poi avanti 62-54. Adesso è Cevoli a reagire, nuovo colpo di coda e finalisti a braccetto a quota 64. L’ultima accelerata è ancora di Michelucci, che con 6 punti di accosto può così archiviare il discorso. Terzo posto per Oscar Vico e Federico Metalli. Per quel che riguarda invece la Prima e Seconda categoria, qui il successo va a Matteo Marinelli (Caprilino Pesaro), che batte nel match decisivo il riminese Gianluca Mainardi (bar Incontro Riccione).