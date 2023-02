Bis di Davide Vallorani

Trasferta decisamente proficua, per gli atleti del Centro Karate Rimini-Cervia, che sono stati chiamati in causa sul tatami di Padova, teatro di quel trofeo Veneto denominato pure trofeo ‘Gattamelata’. Tutti e cinque gli allievi del maestro Livio Montuori che hanno gareggiato sono riusciti infatti a mettersi una medaglia al collo, in una manifestazione che contava su più di 600 iscritti provenienti dalle regioni del centro-nord. Tra i bambini (nati dal 2012 al 2019) grosso exploit del 2013 Davide Vallorani (foto), che s’imponeva nel ‘kata’ (forma) su un lotto di 37 concorrenti ed era pure primo ex-aequo con un avversario nel combattimento simulato. Tra i ‘cadetti’, fascia 2008 e 2009, Simone Di Sante catturava invece l’oro, mentre Christian Dan si accomodava sul terzo gradino del podio. Tra le senior, pur essendo all’esordio nella specialità del kata, Letizia Fede (1997) si lasciava tutte le avversarie alle spalle. E nei Master, infine, il 55enne Gianpaolo Vallorani poteva archiviare la sua partecipazione con un argento tra gli ‘evergreen’. Adesso l’attenzione è rivolta al campionato italiano a squadre che si terrà a fine mese a Ostia.