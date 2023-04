Blu Celli non ha avversari, il titolo regionale Aics è suo

Giocava in casa, quella vasca gli era piuttosto familiare, e alla fine ha sfruttato davvero al meglio il ‘fattore campo’. Blu Celli (foto), un ragazzino classe 2014 che nuota per il Garden, ha dominato la scena nella quarta e ultima tappa del campionato regionale Aics 2023, manifestazione che ha fatto convogliare nella piscina riminese nuotatori – e naturalmente ‘ondine’ – provenienti un po’ da tutta l’Emilia Romagna. Inserito nella fascia Esordienti C, Celli ha infatti vinto il titolo di campione regionale Aics, questo grazie a un netto predominio in tutti gli stili e specialità (i baby nuotatori si sono cimentati sulla distanza dei 50 metri facendo rana, dorso, farfalla, stile libero e misti). Da sabato 22 a martedì 25 aprile Riccione ospiterà i campionati nazionali Aics e Blu Celli naturalmente ci sarà. Dal 28 al 30 aprile, infine, la piscina olimpionica dello Sport Domus, a Serravalle, sarà il teatro dello ‘Squalo Blu’, meeting organizzato dalla Gens Aquatica.