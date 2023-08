Bollini "Campioni si diventa, non si nasce"

"Campioni si diventa, non si nasce". Per Alberto Bollini, 57 anni (nato a Poggio Rusco nel mantovano ma residente a Misano), allenatore dell’Under 19 azzurra che ha vinto di recente i campionati Europei a Malta, serve un lavoro di squadra. Dietro ai successi di Hasa, Lipani, Vignato, c’è un’equipe di primissimo livello che, stando a stretto contatto con l’allenatore, aiuta i ragazzi a maturare in un’età delicata, quella del salto tra i professionisti.

Bollini, lei ha detto che per vincere in Europa bisogna essere pronti e moderni.

"Oggi se non fai un calcio d’attacco e propositivo non puoi competere con i più forti".

La più grande soddisfazione di questo Europeo?

"E’ aver battuto due delle scuole mondiali per quel che riguarda gli Under 20, come Spagna e Portogallo"

Il momento più difficile dopo il 5- 1 con il Portogallo nella fase a gironi. Come ne siete usciti?

"Non era un risultato veritiero. Eravamo sull’1-1 all’intervallo, poi con l’uomo in meno la partita si è incanalata male. In due giorni rimettere a posto le cose è stato difficile, a livello psicofisco. Avevamo una partita complicata con la Polonia. Siamo stati bravi come staff. Abbiamo fatto team building, usando un po’ il bastone e la carota. E ha funzionato. Con la Polonia eravamo convinti di passare il turno. E l’abbiamo fatto".

Semifinale con la Spagna.

"Una gara che resterà nella mia storia calcistica per come siamo riusciti a vincere".

Finale con il Portogallo.

"Non l’ho vissuta come una rivincita, l’abbiamo preparata come se fosse una gara nuova e abbiamo vinto meritatamente".

Due scudetti con la Primavera della Lazio, nel 2001 e nel 2013. Ha conosciuto tanti giovani, come sono cambiati?

"Questa generazione ha tanti aspetti positivi. I ragazzi conoscono la prevenzione, l’importanza dell’aspetto muscolare. Per i ragazzi di tre generazioni fa era una rottura di scatole. Oggi hanno più consapevolezza del proprio corpo. Devi essere in grande forma per certe partite. Viviamo nell’epoca dei social, con un clic, questi ragazzi hanno il mondo in mano. Noi adulti dobbiamo avere le chiavi per entrare in empatia con colloqui brevi e ficcanti".

Cosa serve per essere un buon allenatore?

"Occorrono tre cose: sincerità, lealtà e credibilità. Se sei credibile puoi affrontare qualsiasi argomento. Che un ragazzo mi dia del lei o del tu, non cambia niente. L’importante è il rispetto. Il rapporto devo essere democratico. Con i ragazzi l’allenatore deve essere di ampie vedute, comunicativo e aperto". Qualche rimpianto in carriera?

"Ho fatto della mia passione la mia professione, sono una persona felice. Ho avuto la fortuna di allenare tutte le categorie. Gli inciampi non sono mai stati legati ai risultati e di questo ne vado orgoglioso. Qualche volta forse sono stato al posto giusto, ma nel momento sbagliato".

La passione per il calcio, per lo sport, nasce dalla famiglia?

"Da piccolo davo una mano al ristorante di famiglia. Sono il quarto di cinque fratelli, una fa l’insegnante di matematica, un altro l’ingegnere e un altro ancora il manager. Poi c’era Emilio, morto a 16 anni in un incidente stradale. Aveva la passione per la bicicletta. E con la sua bici ho fatto l’Eroica. Ecco forse lui mi ha trasmesso l’amore per lo sport".

Nel calcio l’Italia ha un futuro?

"Sì. In attacco dobbiamo migliorare, per il resto abbiamo tanti bravi giovani in tutti i reparti".

Carlo Cavriani