Borgognoni presidente del Riccione 1926

Nei giorni scorsi le dimissioni del presidente Sofrini e del dg Maffei, oggi un nuovo organigramma, ma non senza polemiche. Il nuovo presidente del Riccione fc 1926 è Loris Borgognoni, il suo vice Pierpaolo Pierantoni, presidente onorario Daniela Palumbo. Del consiglio direttivo fanno parte Mario Batani, Adriano Brisigotti (segretario), Giuliano Monaldini e Giorgio Veschi. "C’è stato proposto – dicono dal club – di passare il nome Riccione fc allo United in cambio di una nuova collaborazione sulla falsa riga dello scorso anno, con noi dirigenti a fare in cambio della pura manovalanza e in più abbandonare il nome Riccione fc e diventare Academy Riccione. Appassionati sì, ma sprovveduti no, e siccome ci siamo innamorati del nome Riccione fc 1926 la dirigenza ha rifiutato la proposta, decisa ad andare avanti per un’altra strada".