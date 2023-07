Botta e risposta a Parma San Marino è in corsa

Una vittoria per parte e verdetto sulla classifica rimandato a gara3. Al ‘Cavalli’ la prima partita è di San Marino (3-1) e la seconda di Parma (5-4), con andamenti curiosamente simili e tentativi di recupero di chi era sotto non andati a buon fine. In gara1, quella del venerdì sera, a spezzare la partita in due è stato Gabriel Lino.

Non una sorpresa, visto che il catcher venezuelano in forza a San Marino è stato anche mvp della finale scudetto giocata tra le due squadre nel 2022. Lino, al momento in corsa addirittura per la tripla corona, è andato per la prima volta a battere con due in base e un out al 1°. Il giro di mazza è di quelli folgoranti, con palla fuori dalle recinzioni dello stadio ducale proprio al centro, dove la distanza è più lunga. Un fuoricampo che vale il 3-0 su Luis Lugo, col match messo sui binari certamente più favorevoli ai suoi. Sul monte Kourtis è eccellente, ma Parma riesce comunque a mettere sempre il primo uomo in base tra 3° e 5°.

Il punto dei padroni di casa, quello dell’1-3, arriva al 3°, ma San Marino può tirare un sospiro di sollievo visto che è generato da una battuta in doppio gioco di Joseph con le basi piene e zero out. Nel finale di partita Kourtis, pitcher vincente, mantiene un livello alto e Baez, per lui la salvezza, è addirittura intoccabile. Partita con poche valide (4-3 per i titani) che San Marino porta a casa con autorevolezza.

Gara2 comincia più o meno alla stessa maniera, anche se stavolta non è un fuoricampo a scavare il solco ma tante valide consecutive. È ancora il 1° inning quello decisivo. L’attacco del Parmaclima comincia con tre singoli consecutivi su Nicola Garbella, quelli di Desimoni, Noel Gonzalez e Joseph (1-0). Non solo, perché poi arriva anche il doppio di Luis Gonzalez (2-0), il balk (3-0), la base a Mineo e, finalmente, la prima eliminazione (Astorri strikeout).

L’inning però continua a essere complicato, col singolo di Poma del 4-0 e il doppio di Monello del 5-0 a testimoniarlo. Sembra obiettivamente già andata, invece al cambio di campo San Marino ne segna già tre grazie alle valide di Rosales (1-5) e Batista (doppio del 3-5). Un altro punto arriva anche al 4° con la volata di sacrificio di Ferrini (4-5), ma il pari non arriva mai. Sul monte è eccellente il lavoro di Luca Di Raffaele (1 valida e 1 base ball in 4 inning), entrato per un Garbella (lanciatore perdente) poco efficace. Nel box due valide per Batista. Pitcher vincente Bocchi. Dunque, per la classifica, tutto rimandato a gara3.