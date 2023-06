Bel successo per il ‘Memorial Matteo Scarpellini’, la riunione di boxe dedicata al compianto Matteo, scomparso prematuramente quattro anni fa. La riunione, svoltasi in piazza Ganganelli, ha visto la partecipazione di diversi atleti della Boxe Santarcangelo. Innanzitutto Cristian Sanna, 13 anni, che nella categoria schoolboys 37 kg ha ceduto con onore al pugile di Padova, Carletto Stoiko. Bene Sanna nel primo round, sostanziale pari nel secondo e Stoiko a prevalere nel terzo. La vittoria va al pugile veneto con verdetto non unanime, ma restano la bella prestazione e gli applausi. Sconfitto di stretta misura anche Bento Trezza, contro Imade Widson (anche lui di Padova) nella categoria youth 63.5 kg. Vittoria invece per Gianmarco Greco nella categoria elite 71 kg. Per lui un successo ottenuto per intervento medico nei confronti del pugile della Polisportiva Riccione, Denis Aschieris. Greco, che in quel momento era in vantaggio, ha saputo riprendersi dopo un inizio complicato. Due atterramenti prima di una prosecuzione di match largamente favorevole, con le ferite al volto dell’avversario che hanno convinto il medico di bordo ring a sospendere il match.