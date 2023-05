Braschi debutta a tutto gas Il pilota guida l’Eurocup

La passione per le quattro ruote è esplosa quando era appena appena dodicenne, con le prime gare sui kart. E adesso, che ha messo assieme 18 anni e mezzo, Francesco Braschi comincia a togliersi le sue brave soddisfazioni nell’Eurocup, la categoria che vede i piloti impegnati con auto dotate di motore Alfa Romeo 1800 cc, 270 i cavalli che sviluppano una velocità fino a 260-270 kmh. Un campionato che si articola in otto tappe e ad ogni tappa vengono disputate due prove, gara1 e gara2.

Bene, nell’esordio sulla pista di Spa-Francorchamps, in Belgio, il giovane driver cattolichino ha centrato subito un primo e un secondo posto balzando così in testa alla classifica. Il prossimo appuntamento sarà ad Aragon, in Spagna, a fine mese, quindi sono in calendario le tappe di Monza (10-11 giugno), Zandvoort, in Olanda (15-16 luglio), Jerez de la Frontera (23-24 settembre), Estoril (30 settembre-1 ottobre), per chiudere con altre due puntate in Spagna, che è un po’ la culla dell’Eurocup: prima al circuito ‘Ricardo Tormo’ di Cheste (14-15 ottobre), poi al circuito di Catalogna di Montmelò l’11 e 12 novembre. "Il mio obiettivo è stare davanti con i migliori, portare a casa risultati, conquistare quanti più podi possibile", dice Braschi. Non si accontenta certo di partecipare il giovane pilota, che a proposito di podi nel 2021 ne catturò cinque nel campionato italiano di Formula 4.

Le gare durano mezz’ora l’una e le sollecitazioni sono notevoli. "Già, lo sforzo fisico è notevole: collo, spalla, polsi, avambracci, gamba sinistra. E poi la concentrazione non può mai venire meno, dev’essere sempre al top". Per questo "ho un personal trainer di Cattolica – rivela Francesco – e mi alleno in maniera specifica: ogni giorno dedico 2-3 ore alla preparazione fisica. Tra una decina di giorni andrò in Spagna e lì mi allenerò con il simulatore, che assomiglia molto alla realtà". In Spagna, peraltro, c’è il quartier generale del Team Campos, la squadra per la quale corre Braschi, che confida di poter completare anche il discorso scolastico che, complici gli impegni sulle quattro ruote, si è un po’ rallentato ("Cerco di recuperare il tempo perduto, voglio prendere la maturità").

Oltre all’automobilismo Braschi ha praticato la thai boxe, mentre il calcio, dice, lo appassiona solo da tifoso. "Tifo per il Milan, stasera sarò a San Siro per la semifinale di Champions league con l’Inter". Ma come s’immagina, tra qualche anno? "Mi vedo pilota professionista, non so bene dove".