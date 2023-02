"Brava Rinascita, hai fatto davvero canestro"

Ha fatto un pezzo di storia della pallacanestro riminese. Pur provenendo dalla lontana Buenos Aires, German Scarone si è legato ripetutamente al club della nostra città, tanto da indossare la canotta biancorossa in tre diverse parentesi. La più gloriosa è stata la prima, dal ‘95 al ‘98, un triennio che vide il Basket Rimini salire dall’A2 all’A1 e conquistarsi pure una nicchia in Europa, grazie all’ammissione in Coppa Korac. Poi altre 6 stagioni – tutte in A2 – dal 2005 al 2011, per chiudere il cerchio con una breve apparizione, 9 partite in tutto, con i Crabs in B, annata 20142015. Ora Germano – così lo avevano ‘italianizzato’ gli aficionados – vive nella vicina Pesaro, dove lavora come personal trainer nella sua palestra e dove risiede la sua compagna. Lo sport non è uscito dalla sua esistenza, ma il basket non ha più un ruolo preminente. "Sono sincero, oggi si gioca una pallacanestro nella quale non mi ritrovo più – ammette il gaucho –. Sarà che sono un tipo nostalgico, però preferivo le azioni al limite dei 30’’, i due tempi canonici invece dei quattro periodi da 10’ e via dicendo. Mi sono così un po’ allontanato, neppure a Pesaro vado a vedere le partite. E quando mi prende la voglia, tutt’al più vado a fare due tiri da solo in un campetto parrocchiale all’aperto a due passi da casa".

Scarone si è staccato da quel pallone a spicchi un tempo adorato, però qualche informazione ancora gli arriva. "Certo, so benissimo che a Rimini è tornata la passione, con tanta gente al palazzetto e la cosa non può che farmi piacere – ammette –. D’altronde parliamo di una città di basket, con una tradizione forte alle spalle ed è bello che ci sia di nuovo tanto interesse. Seguo solo sui social, lì ho visto gli spalti del Flaminio pieni di gente, come accadeva nei tempi migliori". Già, e in quei tempi un certo German Scarone recitava un ruolo da assoluto protagonista.

"Di ricordi ne ho veramente tanti – continua l’ex playmaker –. Il più bello? Mah, senza dubbio direi la promozione in A1 nella primavera del ‘97, quando battemmo 3-0 in finale Montecatini (e proprio German, in una delicatissima gara1, fu determinante nell’overtime con 5 punti filati negli ultimi 19’’, ndr). Alla vigilia di quel torneo la stampa specializzata non ci dava alcun credito, un settimanale scrisse che avremmo lottato esclusivamente per la salvezza..." Non ha dimenticato quell’errata previsione l’italo-argentino, che poi nella stagione successiva, in A1, si ruppe il collaterale del ginocchio in un grigio pomeriggio di novembre a Reggio Emilia. German ha ben impressi quei giorni: "C’erano già fuori Fetissov e Ferroni, tutto sembrava volgere al peggio e invece riuscimmo a salvarci". Ma un salto nella sua vecchia ‘casa’ non lo vuole proprio fare? Qualche applauso dai suoi vecchi tifosi al Flaminio lo strapperebbe ancora… "Sì, potrei. Magari una domenica vedo di organizzarmi. Promesso".

