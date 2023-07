Brayan Schiaratura sesto nei 3000 metri ai Nazionali Allievi, migliora il suo primato personale

Gran bel risultato per Brayan Schiaratura, che al Campionato Nazionale Allievi di Caorle è giunto sesto nei 3.000 metri abbattendo il primato personale di 5 secondi. Il classe 2006 ha corso in 8’47’’84, addirittura con margini ulteriori visto l’arrivo concitato e con intoppi di altri atleti nel finale. La competizione è stata vinta da Fikadu Santelia (S.S. Trionfo Ligure) con 8’36’’97 in volata, di tre centesimi, su Marco Coppola (Pol. Real Paceco). Grande soddisfazione da parte del Golden Club Rimini e del padre Gionni, allenatore e responsabile del club. Un miglioramento di tempo non banale, soprattutto perché arrivato in un contesto competitivo importante come quello dei Nazionali. Oggi Brayan Schiaratura è atteso al meeting di Pistoia dove parteciperà con la maglia della selezione Emilia-Romagna e correrà ancora i 3000 metri. Un ulteriore riconoscimento per un giovane atleta in decisa crescita.