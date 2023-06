Brillano le biancorosse

Secondo posto per le ragazze Under 15 del Rimini al quadrangolare che si è disputato a Forlì durante il fine settimana scorso.

Le biancorosse, dopo aver battuto il Riccione per 4-1 e la Sammartinese per 1-0, hanno ceduto la finale alla Spal che si è imposta 2-0. I gol delle ragazze del club riminese al torneo forlivese sono stati realizzati da Celeste, Giunta, Della Rosa, Spadazzi e De Sio. Si chiude così, con il sorriso, la prima stagione in maglia a scacchi delle squadre femminili. Ora un po’ di vacanze prima di ricominciare a correre e a fissare nuovi traguardi. Un settore, quello femminile, sul quale il club di piazzale del Popolo punta tanto e che, dopo una prima stagione di rodaggio (ma anche di tante soddisfazioni e obiettivi raggiunti) partendo non da zero ma quasi, ora ha davvero intenzione di iniziare a spiccare il volo.