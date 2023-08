Bronzetti a Chicago aspettando gli Us Open

Torna in campo oggi, Lucia Bronzetti, e l’occasione è data dal primo turno del torneo Wta 125 Open di Chicago. La verucchiese se la vedrà con la veterana canadese Rebecca Marino, 32enne numero 101 al mondo. Bronzetti, che in questo torneo è testa di serie numero 5, è inserita nella parte alta del tabellone, con l’eventuale secondo turno che la vedrà opposta alla vincente del match tra la britannica Burrage e una qualificata. Negli eventuali quarti, poi, possibile scontro con la testa di serie numero uno, l’olandese Arantxa Rus. Non ci sono le big in questo appuntamento di Chicago, così come mancano all’appello nell’altro torneo Wta di questa settimana, il 250 di Cleveland (l’unica top ten è Caroline Garcia). Tutte le giocatrici stanno ricaricando le batterie in vista dell’appuntamento clou di quest’ultima parte di stagione, gli Us Open. A Flushing Meadows si partirà lunedì 28 col tabellone principale, mentre saranno resi noti giovedì sorteggio e accoppiamenti.