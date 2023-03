Bronzetti ai quarti in Francia Ora c’è la Pavlyuchenkova

Rispetto al morbido esordio con la britannica Brogan, ieri Lucia Bronzetti (foto) è dovuta rimanere in campo una ventina di minuti in più, ma il risultato sostanzialmente non è cambiato, con la 24enne tennista verucchiese che ha rifilato un duplice 6-4 alla wild card francese Alice Tubello ed è approdata così ai quarti di finale nell’Itf W60 di Croissy-Beaubourg, in Francia. Quarti dove dovrà vedersela adesso con una giocatrice di ‘nome’ e di spessore, anche se scivolata abbondantemente fuori dalle prime 100: parliamo della russa Anastasia Pavlyuchenkova, classe ‘91, oggi 730, mentre solo nel 2021 disputava addirittura la finale al Roland Garros, finale persa in tre set con la ceca Barbora Krejckova, e successivamente riusciva a issarsi al n. 11 nelle graduatorie mondiali. Insomma, contro Pavlyuchenkova – ieri a segno 6-4, 6-3 contro la francese Manon Leonard – l’asticella si alza e non di poco. Ma Lucia, che sta ritrovando fiducia, può giocarsela.