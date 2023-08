Bronzetti avanza a Chicago

È stato un giovedì agrodolce, per Lucia Bronzetti. La tennista verucchiese ottiene due vittorie in meno di 24 ore a Chicago, ma conosce anche l’avversaria del primo turno agli Us Open (al via lunedì) e sarà la testa di serie numero 12, Barbora Krejcikova. Ieri sono stati sorteggiati i tabelloni e non è andata certo bene all’italiana. Bronzetti è comunque reduce da una buona settimana. A Chicago ha battuto agli ottavi l’americana Gleason (7-6, 6-2), mentre nei quarti non ha avuto bisogno di versare altre gocce di sudore visto il ritiro dell’ucraina Baindl. In semifinale affronterà la vincente di Tomova – Rakhimova.