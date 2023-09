Bronzetti avanza agli Us Open

Lucia Bronzetti supera la tedesca Lys 6-3, 6-2 e approda per la prima volta in carriera al terzo turno di uno Slam, in questo caso gli Us Open. Dopo un’estate molto difficile, ecco una straordinaria fine d’agosto per la tennista verucchiese. Dopo aver battuto con grande personalità e senza nessuna paura la numero 12 Krejcikova, Bronzetti si è ripetuta contro un’avversaria sicuramente più alla portata ma con tanta pressione in più sulle spalle, visto il favore del pronostico. Tanta emozione per entrambe le giocatrici nel primo set, con Bronzetti a perdere due volte la battuta ma strappando addirittura in quattro occasioni il servizio all’avversaria per il 6-3. Nel secondo parziale equilibrio fino al 2-2, poi l’italiana vola con quattro game di fila per il 6-2. Bronzetti ha giocato con grande sicurezza e tanto controllo come dimostra il numero tutto sommato ridotto di errore gratuiti, 15, contro i 29 di Lys. Ora per lei il match di terzo turno con la 20enne cinese Qinwen Zheng, testa di serie numero 23.