Bronzetti batte Hon Sarà semifinale all’Open di Firenze

Nell’agosto 2022 aveva vinto con un comodo 6-2, 6-3, agli ottavi del Wta 125 di Vancouver. E ieri, sulla terra rossa toscana, Lucia Bronzetti si è ripetuta, ha battuto nuovamente l’australiana Priscilla Hon, (7-5, 6-3 lo score, il match era valido per i quarti del ‘Firenze Ladies Open’, un altro Wta 125). Bronzetti in semifinale, dunque, al termine di una partita non semplice. Nel primo set, è quasi sempre costretta a inseguire: poi, sul 4-5, il colpo d’ala, con 3 games di fila portati a casa per chiudere la prima frazione. Nel secondo set Hon avanti sull’1-2, nuova impennata della ‘racchetta’ verucchiese che strappa il servizio all’avversaria e va a condurre 4-2. Altro break e titoli di coda dopo un’ora e 38’.