Bronzetti battuta, ma l’Italia avanza

Contro Magda Linette non c’è stata partita, con Lucia Bronzetti che ha raccolto appena tre games in un match che si è protratto per appena un’ora e 13’ (6-1, 6-2 lo score). Ma è una sconfitta dolce, quella incassata a Brisbane dalla tennista verucchiese, così come non fa male la battuta d’arresto accusata dall’Italia con la Polonia, un 2-3 che qualifica ugualmente il team azzurro, ripescato fra le tre perdenti nelle ‘Final City’ e ammesso dunque alla semifinale di questa United Cup che adesso di sposta a Sydney per le ultime, decisive sfide. La selezione italiana incrocerà ora le racchette con la Grecia: domani i primi due singolari, sabato gli altri due – compreso quello che metterà di fronte Lucia Bronzetti e la seconda giocatrice ellenica, Despina Papamichail, numero 158 nel ranking Wta – più il doppio misto a chiudere. Nell’altra semifinale se la vedranno fra loro Polonia e Stati Uniti.