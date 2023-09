Bronzetti, fine della corsa . A Guangzhou vince Minnen

Si ferma ai quarti, il bel torneo di Guangzhou di Lucia Bronzetti. In una sfida dura, di grande ritmo e colpi da prime 50 del mondo, a imporsi per 6-7 (8), 6-4, 6-1 è stata la belga Greet Minnen, che è dietro di 8 posti in classifica generale (68 a 60) ma che ieri ha giocato 2 ore e 49 minuti di altissimo livello. Non da meno la verucchiese, che nel primo set è stata bravissima a sfruttare le poche occasioni concesse dall’avversaria. Sotto 1-4, Bronzetti è salita sul 5-4 e servizio a disposizione, ma non ha concretizzato il vantaggio e alla fine è arrivato il tie-break. In quei momenti ecco il capolavoro dell’italiana, che ha annullato tre setpoint all’avversaria con tre vincenti e ha chiuso sul 10-8 dopo un errore di Minnen successivo a uno scambio lungo e duro. Match in discesa? No. La belga ha alzato il tono del servizio ed è diventata poco giocabile nei propri turni di battuta, con una sola palla break concessa tra secondo e terzo set. Bronzetti è stata brava a rimanere aggrappata al secondo parziale fino al 3-3, ma nel settimo gioco ha perso il servizio e di lì in poi è stata una volata verso la vittoria per Minnen, che ha chiuso il secondo sul 6-3 e il terzo sul 6-1. In ogni caso rimane buono il bilancio del ‘Galaxy Holding Group Open’, chiuso con due vittorie e un match lottato alla pari contro una giocatrice in gran giornata.