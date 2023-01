Bronzetti numero 50 al mondo: è la sua migliore classifica

Tre vittorie nella United Cup, manifestazione che era equiparata a un Wta 500, valgono un ulteriore balzo in avanti per Lucia Bronzetti (foto), da ieri numero 50 nelle classifiche mondiali, suo nuovo best ranking in carriera. Nella rassegna australiana a squadre, lo ricordiamo, la 24enne ‘racchetta’ di Villa Verucchio ha battuto la brasiliana Pigossi, la norvegese Eikiri e la greca Grammatikopoulou, successo, quest’ultimo, che ha proiettato in finale il team italiano, con Lucia che alla fine del match veniva sommersa di abbracci dagli altri azzurri e azzurre. Nella United Cup, poi, la Bronzetti aveva perso con la polacca Linette e la statunitense Keys. In attesa di prendere parte agli Australian Open (da lunedì prossimo) direttamente dal tabellone principale, l’allieva dei fratelli Piccari disputa il Wta 250 di Hobart, in Tasmania. Già oggi, ancora prima dell’alba da noi, Lucia doveva vedersela nel primo turno con la coetanea russa Anna Blinkova, n. 72 al mondo.