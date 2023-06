Bronzetti out a Roma, si arrende alla Turati numero 444 al mondo

Ko a sorpresa per Lucia Bronzetti (foto), che perde negli ottavi della "Bmw Roma Cup" (60mila dollari, terra) dalla numero 444 del mondo, Anna Turati. Bronzetti, che nella giornata precedente aveva completato l’opera con la tedesca Brack, chiudendo il game dopo l’interruzione per pioggia sul 6-1, 5-0, sembrava poter avere la meglio ieri sulla 25enne comasca, ma non è stato così. Turati si è imposta 6-7 (5), 6-4, 6-4 in un match combattuto, durato 3 ore e 28 minuti. La verucchiese, che è andata subito sotto di un break nel primo (0-3), ha recuperato e, pur non sfruttando una situazione di 5-4 e servizio, ha chiuso al tie-break. Sul 2-0 nel secondo la strada sembrava in discesa, ma Turati ha piazzato un parziale di 5-0, chiudendo poi sul 6-4. Nel terzo equilibrio fino al 4-4, poi Bronzetti perde per l’ottava volta il servizio nella partita e Turati chiude vincendo 6-4. Bronzetti ora vira sull’erba in preparazione di Wimbledon, con la partecipazione al torneo a Gaiba (Rovigo), un Wta 125.