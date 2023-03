Bronzetti, ritorna il sorriso: battuta la britannica Brogan

Torna finalmente a riassaporare il dolce gusto della vittoria, Lucia Bronzetti (in foto), una sensazione che le mancava da quasi tre mesi. Per rompere il ghiaccio la 24enne tennista verucchiese, che era reduce da 7 uscite consecutive al primo turno, scende di livello, cioè abbandona il circuito maggiore per tuffarsi in un torneo Itf, il W60 di Croissy-Beaubourg, in Francia, dove Lucia è addirittura la testa di serie numero 1. E ieri Bronzetti si è sbarazzata in appena 62’ della britannica Anna Brogan, 25 anni, giocatrice proveniente dalle qualificazioni che attualmente è 354 al mondo (6-2, 6-3 i nitidi parziali a favore dell’allieva dei fratelli Piccari). Il match, come si può facilmente intuire, non ha riservato troppe emozioni, anche se nel secondo set Bronzetti e Brogan sono rimaste a braccetto fino al 3-3, quindi Lucia, che ha concesso solamente un break a fronte di cinque messi a segno, è schizzata avanti e non si è più voltata. Un successo piuttosto chiaro anche nelle cifre (70-43 il conto dei punti fatti). Negli ottavi la Bronzetti incrocerà la racchetta con la wild card francese Alice Tubello, n. 353 nel ranking Wta: ieri la transalpina ha battuto in tre set la turca Cengiz.