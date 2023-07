Bronzetti, ritorno amaro a Palermo: ko al primo turno contro Andreeva

La cara terra rossa respinge Lucia Bronzetti. Non è stato un ritorno in patria facile, quello della tennista verucchiese. Per lei una sconfitta bruciante, per come è andata la gara e per il fatto che si trattava pur sempre di un primo turno in quel torneo di Palermo che l’anno scorso l’aveva vista raggiungere la finale. Quest’anno no. Questa volta Bronzetti perde subito. La russa Andreeva, numero 159 del mondo, s’impone 4-6, 6-0, 6-2.

Un match col servizio ballerino, con troppa difficoltà a ottenere punti facili dalla prima. Dopo la bella vittoria al torneo di Rabat di fine maggio, per Bronzetti è stato un saliscendi vero e proprio, con un exploit sorprendente ma meritato (la finale a Bad Homburg sull’erba) e la delusione per l’uscita di scena al primo turno di Wimbledon. La terra rossa sembrava poter far tornare la vera Bronzetti, ma per il momento non è stato così.

A Palermo, dove era sesta testa di serie, una partita d’esordio dai mille volti iniziata benino e finita proprio male. Inizio estremamente equilibrato, poi Andreeva che sale sul 3-1 ma Bronzetti che aggredisce a perfeziona subito il controbreak, conquistando di slancio quattro giochi consecutivi. Da quel 5-3 per la verucchiese, servizi tenuti e 6-4 finale. La sorpresa arriva nel secondo set, con un 6-0 davvero sorprendente da subire. Nel terzo set la verucchiese torna competitiva e va avanti di un break sul 2-1, ma poi perde subito il servizio a zero e non riesce a conquistare più un game. Andreeva vince al quarto matchpoint, con un dritto lungo di Bronzetti a decretare la fine della partita.