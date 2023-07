Bronzetti saluta subito Wimbledon

Nulla da fare per Lucia Bronzetti, che perde al primo turno di Wimbledon con Jacqueline Cristian e dice così addio anticipatamente all’erba londinese. La romena si è imposta 6-3, 6-4 in un match rinviato di un giorno e interrotto ieri due volte dalla pioggia. Un ko amaro per la verucchiese, che sembrava poter disporre dell’avversaria negli scambi da fondo. D’altra parte si trattava della numero 47 del mondo, l’italiana, e della numero 133, la romena, ma la differenza tra le due è molto più sottile e anche il best ranking di Cristian, nel 2022, si è avvicinato di molto all’attuale di Bronzetti. L’inizio di gara è stato contrassegnato dal forte vento e dalle occasioni perse per la tennista di Villa Verucchio. Per lei un servizio vinto a zero, buona superiorità da fondo e anche quattro palle break non sfruttate nei primi due turni di Cristian, che va 2-1 in maniera abbastanza rocambolesca e poi strappa il servizio a Bronzetti per il 3-1. A quel punto ecco la prima pioggia del pomeriggio a Londra. Al rientro, controbreak e gioco che segue i servizi fino al 4-3 Cristian. Nuova pioggia e di nuovo interruzione. Di nuovo in campo e stavolta Bronzetti non riesce ad avere un approccio migliore dell’avversaria, perde il servizio e il set. Nel secondo la costanza nella spinta da fondocampo dell’italiana sembra aver la meglio, col 3-0 e il 4-2 di vantaggio a dimostrarlo. Poi però ecco il blackout, con Cristian a vincere quattro giochi consecutivi e a chiudere per 6-4. Occasione persa per l’italiana, che non riesce a vincere la sua prima partita a Wimbledon in un momento tecnico che sembrava favorevole dopo la bellissima settimana sull’erba di Bad Homburg conclusasi con la finale persa.