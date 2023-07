Bronzetti sconfitta al primo turno a Losanna

Terzo ko consecutivo al primo turno per Lucia Bronzetti, che dopo il prematuro addio a Wimbledon non riesce a ritrovare il suo tennis neanche sull’amata terra rossa. La scorsa settimana la sconfitta a Palermo con Andreeva, ieri quella a Losanna con la slovena Tamara Zidansek. La numero 133 del mondo, capace sulla terra di arrivare anche in semifinale al Roland Garros, s’impone 6-2, 6-4 sulla verucchiese in un match durato due giorni. Lunedì un perentorio 6-2, poi Bronzetti strappa per la prima volta il servizio all’avversaria ed ecco l’interruzione per pioggia. Ieri, al rientro, Zidansek piazza subito il controbreak, ma la verucchiese lotta, riconquista il servizio all’avversaria e sale 4-2. Di lì in avanti arriva un parziale di quattro giochi a zero per l’avversaria, che chiude sul 6-4.