Bronzetti si ferma ai quarti in Cina. Travolta dalla giovane Fruhvirtova

Travolta senza possibilità di replica. Si ferma ai quarti di finale l’avventura di Lucia Bronzetti al torneo Wta 250 di Ningbo, in Cina. A battere la tennista verucchiese è stata la diciottenne ceca Fruhvirtova, attualmente numero 117 al mondo ma decisamente in crescita e con un futuro roseo all’orizzonte. Bronzetti non è riuscita a riprendersi dopo un inizio ad handicap, con nove giochi consecutivi vinti dall’avversaria e match che in 45 minuti è arrivato su un significativo 6-0, 3-0. La verucchiese non è mai stata in partita in questo ristretto spazio temporale, tanto che è riuscita a procurarsi la palla per vincere un game solo all’inizio, per l’eventuale 1-1, poi più nulla. Rispetto alla gara degli ottavi con l’ucraina Baindl, l’italiana ha visto drasticamente calare l’efficacia del servizio, coi punti vinti sulla prima che si sono attestati sul 54% (1935) e quelli sulla seconda su un troppo ridotto 8% (112). La partita dopo quei nove giochi è cambiata, con Bronzetti a conquistare il suo primo game e a strappare anche il servizio a Fruhvirtova per il 2-3. La ceca però ha risposto subito e di lì in poi è stata battaglia vera, con la verucchiese ad avere l’ultima occasione sul 5-3 e 15-40 sull’altrui servizio. A chiudere l’incontro però sono stati quattro punti consecutivi di chi comandava. Per Bronzetti, in ogni caso, un torneo che ha confermato la bella continuità di rendimento dell’ultimo periodo.