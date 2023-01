Bronzetti subito fuori a Hobart Ora testa all’Australian Open: Lucia è nel tabellone principale

Chissà, forse si sono fatti sentire gli ‘straordinari’ fatti nella United Cup a squadre, dove ha disputato cinque incontri nel breve volgere di pochi giorni per difendere i colori del team azzurro, oppure è arriva semplicemente un po’ scarica a questo nuovo appuntamento, il torneo Wta 250 di Hobart, in Tasmania, ultimo step prima della grande avventura nello Slam che apre il 2023, quegli Australian Open che andranno a cominciare lunedì. Fatto sta che Lucia Bronzetti (foto) ha salutato subito la compagnia, cioè ha perso, è scesa dal carro nel primo turno di questo tabellone non impossibile. A farla fuori un’avversaria alla portata, vale a dire la russa Anna Blinkova, classe ‘98 come lei e numero 72 al mondo, mentre la tennista verucchiese, lo ricordiamo, si è appena specchiata nel suo nuovo best ranking, classifica che la colloca alla posizione 50. Blinkova, che ora se la vedrà con la testa di serie numero 1, la ceca Marie Bouzkova (n. 28 nel ranking Wta), ha chiuso l’incontro sul 6-4, 6-3 in un’ora e 39’. Nell’arco dell’intero match la Bronzetti è riuscita a dare il break alla rivale una sola volta, non trasformando altre 6 opportunità per strapparle il servizio.

Più concreta Blinkova, che ha sfruttato tre delle cinque palle break avute a disposizione. Anche in battuta Lucia non ha sfolgorato: per lei un doppio fallo e nemmeno un ‘ace’, con il 65% di prime palle in campo. Alla fine appena 6 punti in più per la ‘racchetta’ russa, che si è rivelata decisamente più cinica nel capitalizzare le occasioni (68-62 il conto). Adesso l’allieva dei fratelli Piccari si sposterà a Melbourne per prendere parte agli Australian Open. A differenza del recente passato, Lucia sarà nel tabellone principale senza dover disputare le qualificazioni, ma per non perdere punti in classifica ed eguagliare almeno il risultato del 2022 dovrà cercare di superare il primo turno.

alb. cresc.