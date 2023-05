Bronzetti sul velluto, è semifinale a Rabat

Lucia Bronzetti (foto) è in semifinale nel torneo Wta 250 di Rabat ed eguaglia così il risultato ottenuto lo scorso anno in Marocco, quando fu poi stoppata da Martina Trevisan nel derby azzurro. Nel pomeriggio di ieri la 24enne tennista verucchiese ha letteralmente asfaltato l’americana Alycia Parks, battuta con un eloquente 6-2, 6-0. La statunitense, che è la numero 49 al mondo, è parsa per la verità irriconoscibile, commettendo qualcosa come 43 errori gratuiti (ben 12 solo i doppi falli). Lucia ha fatto della regolarità la sua cifra e tanto è (largamente) bastato per portare a casa il match. In tutto l’incontro l’allieva di Francesco Piccari non ha mai smarrito il servizio e si è limitata a dover salvare tre palle break, peraltro condensate nei suoi due primi turni. Oggi la ‘semi’, dove dovrà vedersela con un’altra giocatrice americana, la vincente tra Sloane Stephens e Peyton Stearns.