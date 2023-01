Bronzetti trionfa ancora e con l’Italia ora vede la Polonia

Questa volta, a differenza del match d’esordio, Lucia Bronzetti è scesa in campo senza alcun tipo di responsabilità, nel senso che quando è stato il momento di incrociare la racchetta con la trentenne Ulrikke Eikeri, numero 388 nel ranking Wta, Matteo Berrettini aveva appena battuto Casper Ruud, il n.3 al mondo, vittoria che aveva regalato al Team Italia il terzo punto, quello che consentiva di archiviare col sorriso la pratica contro la Norvegia, in questa United Cup che vede la selezione azzurra impegnata a Brisbane.

Nonostante l’apparente mancanza di motivazioni forti, comunque, la 24enne tennista di Villa Verucchio è rimasta concentrata, finendo col battere la norvegese in due soli set (6-2, 7-5 lo score in un’ora e 48’). Un incontro nel quale l’allieva dei fratelli Piccari è apparsa meno brillante rispetto alla più che convincente prestazione offerta contro la brasiliana Pigossi. Un match, quello con la norvegese, dominato da Lucia per un set e mezzo, fino al 4-2 della seconda frazione, quando un improvviso passaggio a vuoto permetteva alla Eikeri di risalire con foga la corrente e andare addirittura a servire sul 5-4 a suo favore. In un amen la Bronzetti riordinava però le idee, strappava per due volte di fila il servizio all’avversaria e portava il risultato della sfida sul 4-0, parziale che lievitava ulteriormente grazie al successo della coppia formata da Lorenzo Musetti e Camilla Rosatello nel doppio misto, per un inequivocabile 5-0 finale sulla Norvegia. Ora per l’Italia (e chiaramente per Lucia) c’è la ‘Final City’ contro la Polonia, che pur soffrendo ha eliminato la Svizzera. Nella giornata odierna si giocheranno tutti e quattro i singolari, più il doppio misto. La ‘racchetta’ verucchiese dovrà vedersela con Magda Linette, che non è inavvicinabile come la connazionale Swiatek, ma è pur sempre la n. 48 nel ranking Wta.