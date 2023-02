Bronzetti, un altro dispiacere Subito fuori al torneo di Merida

Un primo set per illudersi, poi la statunitense Katie Volynets prende in mano il match e regala un’altra amarezza a Lucia Bronzetti (foto), costretta a chiamarsi subito fuori al Wta 250 di Merida, nello Yucatan (4-6, 6-2, 6-1 lo score a favore della 21enne ‘racchetta’ americana). Per la tennista di Villa Verucchio questa è la quarta uscita consecutiva al primo turno: una striscia negativa che con ogni probabilità ha minato qualche certezza in Lucia, che deve ancora trovare il passo in questo 2023. Contro Volynets la Bronzetti è partita forte, issandosi addirittura sul 5-1. La statunitense aveva una reazione, ma la prima frazione sorrideva comunque all’allieva dei fratelli Piccari. Nel secondo set equilibrio fino al 2-2, dopo di che la scena è tutta per Volynets, con Lucia che non riuscirà più a tenere un turno di servizio. Ora la verucchiese si ferma ugualmente in Messico, poiché da lunedì sarà impegnata in un altro Wta 250, quello di Monterrey.