Bronzetti, un’altra sconfitta Finisce subito l’avventura a Miami

Non sarebbe stato semplice per una Lucia Bronzetti (foto) al top, venire a capire della 18enne Linda Noskova, uno dei tanti, inesauribili prodotti sfornati dalla Repubblica Ceca. Ma la tennista verucchiese in questo momento è in sfiducia, complice una prolungata crisi di risultati: e ieri sul cemento di Miami ha preso corpo un’ulteriore sconfitta, la settima consecutiva al primo turno (6-3, 6-4 lo score per la numero 51 al mondo in poco più di un’ora di gioco). Una battuta d’arresto, peraltro abbastanza annunciata, che costerà parecchie posizioni nella classifica mondiale a Lucia, che l’anno passato in Florida arrivò fino agli ottavi di finale. Aveva dunque tanti punti da difendere – quello di Miami è un torneo Wta 1000 – e lunedì 3 aprile l’allieva dei fratelli Piccari dovrebbe ritrovarsi attorno al 90esimo posto, lei che ai primi di gennaio era stata addirittura n. 50, suo ‘best ranking’. Nell’incontro di ieri Noskova ha avuto quasi sempre il match in mano. Ora Lucia abbasserà probabilmente l’asticella, cioè disputerà qualche torneo Itf.