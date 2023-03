Bufera sul Riccione Fc

Bufera sul Riccione 1926. In un colpo solo si dimettono il presidente Giuseppe Solfrini e il direttore Matteo Maffei. Dimissioni arrivate durante il consiglio direttivo della società di lunedì scorso "a causa – fanno sapere i diretti interessati – di ampie differenze di vedute nella gestione della società rispetto agli altri membri del cda e soprattutto sui progetti futuri che interessavano tutta la città di Riccione di cui non si è trovata condivisione". "Purtroppo l’unione tra Riccione Fc 1926 e Spontricciolo era nata con altri progetti e idee per il futuro – spiega Solfrini – e non avremmo immaginato un epilogo del genere. Con la nostra uscita di scena, ad oggi il direttivo rimane totalmente rappresentato dagli ex dirigenti dello Spontricciolo. Io e il direttore Maffei auguriamo a tutto lo staff e a tutti i giocatori un prosieguo di campionato ricco di soddisfazioni, ringraziandoli per l’impegno e la dedizione".