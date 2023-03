Buon test della Rinascita a Pesaro E intanto sale la febbre da derby

Nell’amichevole di Pesaro contro la Victoria Libertas, scrimmage dove al termine di ogni quarto il punteggio veniva azzerato, la Rinascita va sotto nettamente nel primo periodo, vince bene il secondo, perde il terzo e cede col minimo scarto nell’ultimo spicchio. Una sgambata nella quale coach Ferrari allarga le rotazioni, con il solo Scarponi che, non essendo a posto fisicamente, non mette piede sul parquet. Johnson, con 14 punti, è il più prolifico tra i biancorossi. Il tabellino: Tassinari (in foto) 2, Johnson 14, Bedetti 8, Masciadri 7, Ogbeide 9; Meluzzi 8, Anumba 4, Landi 5, D’Almeida 4, Morandotti, Scarponi ne. All.: Ferrari. Intanto cresce la febbre per il derby di domenica a Ravenna, tanto che gli aficionados riminesi hanno già acquistato 200 tagliandi. I biglietti (22 euro i numerati, 17 i non numerati), lo ricordiamo, si possono comprare solo in prevendita alla tabaccherie Pruccoli e Millenium oppure in sede al Flaminio.