Caccia al primo posto Al ‘Romeo Neri’ arriva il Sangiuliano

Torna al ‘Romeo Neri’ questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 15) per dimenticare l’ultimo passo falso in casa dell’Arzignano la Primavera del Rimini. I biancorossi oggi se la vedranno con il Sangiuliano City per cercare di non perdere altro terreno dalla vetta. Match casalingo, ad Aquaviva, per la San Marino Academy che oggi si metterà a caccia dei tre punti nei novanta minuti contro il Trento. Missione non impossibile per i titani.

Primavera 4. Girone A (24ª giornata): Pro Patria-Torres, Mantova-Triestina, Pontedera-Pergolettese, Rimini-Sangiuliano City, San Marino Academy-Trento, Virtus Verona-Arzignano Valchiampo. A riposo il Novara.

Classifica: Pro Patria 48; Rimini 45; Arzignano Valchiampo, Triestina 39; Pergolettese 36; Sangiuliano City, Novara 33; Mantova 27; Virtus Verona 22; Pontedera, Torres 21; Trento 17; San Marino Academy 11.